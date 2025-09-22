Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini kolaylaştıracak ve işlem maliyetlerini ortadan kaldıracak dev bir adım atıldı.Vatandaşların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan farklı banka ATM'lerinden para çekme veya yatırma sırasında kesilen masraflar, artık tarih oluyor. Kamu bankalarının güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi, 12 bin ATM'yi tek bir çatı altında topladı.Böylece vatandaşlar, para yatırma ve çekme işlemlerini hangi kamu bankasının müşterisi olursa olsun ek ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'ın ortaklığıyla yürütülen bu yenilikçi proje, altı bankayı tek çatı altına topluyor. Bu adım geleceğe dönük bir finansal entegrasyon adımı olarak da değerlendiriliyor.Hedef, 16 bin 500 ATM'yi tek marka altında birleştirerek hem erişim kolaylığı sağlamak hem de bankacılık hizmetlerinde standartları yükseltmek.TAM projesi sayesinde, milyonlarca müşteri artık masrafsız işlem yapabilmenin ayrıcalığını yaşarken, bankacılık sektöründe de yeni bir dönem başlamış oldu.