Fahiş fiyatlara geçit yok! Ceza üstüne ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, bu yıl Ocak-Ağustos dönemi piyasa denetim bilançosunu paylaştı.Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, fiyat etiketi ve tüketicinin korunması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin detayları, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşıldı.Bakanlık, denetimler sonucu toplamda 1 milyar 869 milyon TL idari para cezasının uygulandığını duyurduğu paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi:Ticaret Bakanlığımız tarafından, ekonomik refahı bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplamda 371 bin 525 firma ile birlikte 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlenerek 1 milyar 869 milyon 128 bin 236 TL idari para cezası uygulanmıştır.Ticaret Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürülüğü tarafından, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk, fahiş fiyat kapsamında 2025 yılı Ağustos ayında 8 bin 957 firma denetlenerek 12,2 milyon TL ceza uygulandı. Böylece 2025 yılının ilk 8 ayında uygulanan idari para cezası miktarı 387 milyon TL'yi aştı.Ticaret Bakanlığımız ile Ticaret Genel Müdürülüğü tarafından 2025 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreli kapsamında yapılan denetim neticesinde 77 bin 405 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fillerde bulunan 3 bin 138 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 725 milyon 815 bin 015,14 TL idari para cezası uygulanmıştır.'Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulamalar kapsamında 290 milyon 172 bin 370,58 TL, fahiş fiyat kapsamında 254 milyon 574 bin 435,00 TL, kuyum sektöründe denetlemlerde 17 milyon 938 bin 63,00 TL, emlak sektöründe 47 milyon 948 bin 970,00 TL, otomotiv sektörüne ise 87 milyon 501 bin 489,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tarafından, 2025 Yılı Ağustos ayında 3 bin 841 firma denetlenerek 196 firmaya 30,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Böylece 1 Ocak – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde uygulanan ceza miktarı 387 milyon TL'yi aştı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2025 yıl 1 Ocak – 31 Ağustos tarihleri arasında 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan bin 473 gerçek ve tüzel kişiye toplama 387 milyon 943 bin 069,30 TL idari para cezası uygulanmıştır.Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışlar, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitle satış sözleşmeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 182 milyon 353 bin 411,30 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 173 milyon 128 bin 787 TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fillere ise 32 milyon 460 bin 871 TL idari para cezası uygulanmıştır.81 ilde bulunan Ticaret Bakanlığımıza Bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla, 2025 yılı Ağustos ayında 27 bin 249 firma ve 2,4 milyonu aşkın ürün denetlenerek, 6 bin 412 firmaya 74,2 milyon TL ceza uygulanmıştır. Böylece 2025 yılının ilk 8 ayında yurt genelinde denetlenen ürün sayısı 23 milyon 221 bin 447'ye yükselmiş, toplamda 58 bin 289 firmaya yaklaşık 755 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığımız tarafından 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde 271 bin 630 firma denetlenmiş olup, bunlardan 58 bin 289 firmaya 755 milyon 370 bin 152,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığı ile 2025 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul ilinde aykırılık tespit edilen 140 bin 814 ürüne, 508 milyon 603 bin 979,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun ile birikte Ticaret İl Müdürülüklerimiz tarafından 2025 yılının ilk 8 ayında İstanbul'da 6 milyon 616 bin 804, Ankara'da 3 milyon 944 bin 917, Antalya'da ise 3 milyon 422 bin 284 ürün denetlenmiştir.Rekabet Kurumu, 2024'te 223 firmaya 77 milyar TL, 2025 yılı ilk 8 ayda 175 firmaya 4,6 milyar TL idari para cezası uyguladı.Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplamda 223 firma 77 milyon 250 bin 058,00 TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılın ilk 8 ay sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta şirketleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 175 firma 4 milyar 601 milyon 879 bin 234,65 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımız tarafından, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele etmek amacıyla, tüketicilerimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızın titizlikle sürmeye devam edeceği kamuoyuna saygıyla sunulur.'