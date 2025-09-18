TOGG O Özelliğini Güncelliyor!

Togg, akıllı cihazlarında kullanılan Gez navigasyon uygulamasını güncelledi. Yeni v9.0.2 sürümü, performans iyileştirmelerinin yanı sıra güvenlik, enerji yönetimi ve kullanıcı deneyimine yönelik önemli yenilikler sunuyor. Yeni sürüm ile kullanıcıların şikayet ettiği alanların düzeltilmiş olması bekleniyor.Gez'de neler değişti?Güncellemenin öne çıkan özelliklerinden biri, Çevresel Uyarı Sistemi (EWAS) oldu. Bu sistem, sisli hava koşullarını algılayarak sürücüyü gerçek zamanlı bilgilendiriyor. Ayrıca hava kalitesi verileri de uygulama üzerinden görülebiliyor. Böylece kullanıcılar, yolculuklarını daha sağlıklı ve güvenli şekilde planlayabiliyor.Yeni sürümle birlikte hedef şarj durumu (SoC) hesaplamaları daha doğru sonuçlar veriyor. Togg ayrıca gelişmiş EV tüketim modeli ile enerji kullanım tahminlerinde hassasiyeti artırdı. Bu sayede sürücüler, yolculuklarını daha verimli planlayıp beklenmedik durumların önüne geçebilecek.Alternatif güzergah seçiminde kullanılan “Rota Değiştir” kartı da baştan tasarlanarak kullanıcı deneyimi iyileştirildi. Özellikle otoyol geçişlerinde yaşanan rota hesaplama sorunları da çözülerek daha kararlı bir navigasyon deneyimi sağlandı.Sürüş güvenliğini artırmak amacıyla “Hız Kamerasını Göster” ve “Hız Limitlerini Göster” seçenekleri artık varsayılan olarak açık geliyor.Togg ayrıca Münih'teki IAA Mobility 2025 fuarında, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zeka platformu Can.ai'yi de tanıtmıştı. OpenAI teknolojileriyle desteklenen sistem, sürücülere akıllı şarj rotalama, sesli komutlarla araç hizmetleri ve arayüz gerektirmeyen medya & sağlık senaryoları sunarak, bağlamsal etkileşim ve proaktif destek sağlayan yeni nesil bir deneyim aktaracak.