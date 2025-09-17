Gazze'de dehşete düşüren görüntü! 1 kuvözde 6 bebek

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.Abluka altına alınan bölgede yerel halk gıda ve suya ulaşmakta zorlanırken altyapı ve lojistik eksikliği nedeniyle hastaneler tam kapasite çalışamıyor.Öte yandan bölgede çekilen içler açısı görüntülere bir yenisi eklendi.Bölgedeki bir hastanede altı bebeğin, tek bir kuvözde oksijensiz ve ilaçsız bir ortamda hayatta kalma mücadelesi veriyor.Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 98 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 62'ye, yaralıların sayısının 165 bin 697'ye yükseldiği bildirildi.Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 31'i çocuk 154 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.