Alçak Siyonistler Karadan İşgale Başladı! Katliam Var...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda 65 bine yakın Filistinli can verdi.ABD merkezli Axios haber platformundan Barak Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde Gazze kent merkezine tankların girdiğini belirtti.Haber, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.Filistin basınında İsrail ordusunun insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı.İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.Filistin basınında İsrail ordusunun insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı.İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından, 'Gazze yanıyor, İsrail Savunma Kuvvetleri, terörist yapılanmalara demir yumrukla saldırıyor. İsrail askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli koşulları yaratmak üzere cesurca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız.' ifadelerini kullandı.Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, 'Bu akşam, Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir.' ifadeleri kullanıldı.Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in esir ailelerinin Gazze'deki saldırılarla ilgili bilgi almak için yaptıkları görüşme talebini görmezden geldiği ifade edildi.