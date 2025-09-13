Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Peş peşe taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Hamdi Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak, Türk siyasetinde kalemin ve kelamın ustalarından biri olarak tanındı. Sessiz ve mütevazı kişiliğinin yanı sıra güçlü kalemiyle, yakın dönemde siyasi tarihe damga vuran birçok önemli konuşmaya imza attı.2007 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu.Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün Gazetelerinde yöneticilik yapmış olan Hamdi Kılıç, Devlet Bahçeli ile MHP Genel Sekreterliği döneminde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanlığı döneminde teşriki mesaide bulundu.Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, ayrıca Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde “siyasal iletişim” dersleri verdi. Yalnızca bir metin yazarı değil; fikri derinliği, devlet tecrübesi ve çalışkanlığıyla da saygı duyulan bir bürokrat ve fikir adamı olarak anılacak.Kılıç’ın vefatı, siyaset ve bürokrasi çevrelerinde büyük üzüntüye yol açtı. Başkan Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Kılıç'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, metin yazarı ve değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.Milletimize ve devletimize hizmet yolunda emek vermiş, fikirleri ve kalemiyle iz bırakmış Hamdi Kılıç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.Hayatı boyunca duruşundan, mücadelesinden ve çalışkanlığından ödün vermeyen merhum Hamdi Kılıç’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, kıymetli yol arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatından dolayı çok üzgünüm. Bilgi birikimi, değerli çalışmaları, vefasıyla tanıdığım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.Çok üzgünüz…Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı, değerli kardeşimiz, yol arkadaşımız, güzel bir insan ve vefalı bir dost, Hamdi Kılıç rahmete kavuştu. Değerli ailesinin ve tüm yol arkadaşlarımızın başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.Gönlüyle, kalemiyle Cumhurbaşkanımıza, davamıza omuz veren değerli dava arkadaşımız, dostumuz Hamdi Kılıç ağabeyimiz Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Ailesine, dostlarına, dava arkadaşlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını âli eylesin.Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu.Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun.