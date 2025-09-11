Ekmek Teknesi Kül Oldu! Vatandaşlar Sakinleştirdi...

Belen ilçesinde seyir halindeki tır yanarken, sahibi ise gözyaşlarına boğuldu. Zor anlar yaşayan A.K. isimli sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Hatay’da seyir halindeki tır alev aldı.Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı.Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi.Tırın alevlere teslim olduğu esnada sürücüsüyse gözyaşlarına boğuldu.Zor anlar yaşayan A.K. isimli sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.