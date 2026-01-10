Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki! 'Bu millet unutmadı'

4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu - Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar Sempozyumu'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'in Venezuela açıklamasına tepki göstererek, "Bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu millet 15 Temmuz hain darbe girişimini de unutmadı." dedi.Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Eleştiriler engelleme, karşı çıkma, sadece karalama ve hakaret siyaseti anlamında olursa ülkemize bir faydası olmaz. İftiraların, mesnetsiz ithamların, çirkin yakıştırmaların, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız meşruiyetini Cumhur ittifakı ve AK Parti, meşruiyetini milletten alır. Ve meşruiyetten alarak millete hizmet ettiği için çeyrek asırdır da millet vazgeçmemiştir. Ve bundan sonra da millet vazgeçmeyecek.Biz meşruiyeti yabancılarda dış ülkelerde, ülkemizi şikayet ederek aramayız. Maalesef ülkemiz muhalefetinin böyle bir şanssızlığı var. Keşke daha yapıcı daha düzeyli ve sürekli proje üreten ön alan ön açan ve yapıcı bir muhalefet anlayışı keşke olsa.Bugün Türkiye'de devam etmekte olan yargı süreçlerini özellikle eleştirirken yargı mensuplarımıza yönelik karalayıcı tehdit edici onlara hakaret edici cümleleri maalesef görüyoruz, milletimiz de ibretle izliyor.Özellikle devam eden yolsuzluktan hesap soran hırsızlıktan arsızlıktan hesap soran yargı soruşturmalarını ve kovuşturmalarını bir darbe gibi nitelendirenler var. Bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu millet 27 Mayıs Darbesi'nin Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlatan zihniyeti de unutmadı, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını Milli Birlik ve Dayanışma Günü olarak bir bayram olarak demokrasi günü olarak kutlatmakta olanı da hiçbir zaman unutmaz.CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklu İmamoğlu'ndan korktuğunu iddia ederek, "Bir tane Ekrem Başkan'dan korkan gözü dönmüş, engel oluyor diye Ekrem Başkan aday olamıyorsa millet onu görsün önce." ifadelerini kullanmıştı.