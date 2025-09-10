  • USD: 41,19 - 41,27
  • EURO: 48,43 - 48,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırıkkale'de Facia! Sürücüler Can Verdi...

Kent merkezinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlar otoparka çekilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekleme: 10.09.2025 - 11:25 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:34 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Ensonhaber
Kırıkkale'de Facia! Sürücüler Can Verdi...Kırıkkale'de 56 yaşındaki Ercan Dilekçi'nin kullandığı otomobil ile 46 yaşındaki Mustafa Ergül'ün kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de Facia! Sürücüler Can Verdi...

SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Mustafa Ergül ve Ercan Dilekçi'nin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.