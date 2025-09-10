Kırıkkale'de Facia! Sürücüler Can Verdi...

Kırıkkale'de 56 yaşındaki Ercan Dilekçi'nin kullandığı otomobil ile 46 yaşındaki Mustafa Ergül'ün kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Mustafa Ergül ve Ercan Dilekçi'nin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.