Apple Resmen Duyurdu! O Model Artık Satılmayacak...

Apple, Awe Dropping etkinliğinde iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini piyasaya duyurdu.Yeni nesil iPhone'arın Türkiye fiyatları belli oldu.Bununla birlikte şirket, her yıl olduğu gibi eski bazı cihazlarını raflardan çekti.Satışı bitenler arasında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri yer alıyor.Söz konusu ürünler Apple'ın resmi internet sitesinden kaldırılsa da halen bazı teknoloji mağazalarında satılmaya devam ediyor.