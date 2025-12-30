Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! ‘Kütüphane’nin işletmecisi dahil 17 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda İstanbul genelinde eğlence mekânları ve otellerin bulunduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.KÜTÜPHANE'NİN İŞLETMECİSİ DE GÖZALTINDASoruşturma 34 mekana operasyon düzenlenmesiyle başlamış, operasyonlarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Soruşturma boyunca yapılan devam operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli de dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında ünlü isimlerin uğrak yeri Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Yılmaz Efe'de yer aldı.İşletme, ilk kez soruşturmada ifade veren şüphelilerin 'Kütüphane'de uyuşturucu madde kullandığını ifade etmesiyle gündeme gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mekana narkotik köpekleriyle operasyon düzenleyerek inceleme yaptı.KÜTÜPHANE NEDEN ÖNEMLİ?Etiler'de bulunan Kütüphane, son yıllarda ünlülerin uğrak noktası haline gelmiş ve ismi hızla popülerleşmişti. Ünlüler hakkında yapılan uyuşturucu soruşturmasında ise mekan dosya da önemli bir yer edinmişti. Fotoğraf çekmenin yasak olduğu bu mekanda 'gizlilik ve mahremiyet' ön planda. Ayrıca bir binanın üst katında bulunan Kütüphane'ye neredeyse gizli bir yoldan geçilerek ulaşılıyor. Bir restoranın merdivenlerinden Kütüphane'ye çıkıldığında sizi kitaplarla dolu bir kitaplık karşılıyor. Bu yönüyle ismi gibi bir vitrin sergileyen mekan dikkat çekmiyor. Ancak bu kitaplıklarının birini ittiğinizde ise karşınıza bir gece kulübü açılıyor. Müşterileri seçen ve herkesin girişine izin verilmeyen bu işletmede bir referansa sahip olmanız gerekiyor.