Meteoroloji Uyardı! 10 Derece Birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmakta.: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.: Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.: Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.(42): Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Kilis, Osmaniye ve Düzce.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BURSA °C, 4°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇANAKKALE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDENİZLİ °C, 7°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluİZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıMUĞLA °C, 10°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 3°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıISPARTA °C, 7°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 2°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 0°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıKAYSERİ °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 0°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 6°CÇok bulutlu, saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluZONGULDAK °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıRİZE °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmakta.ERZURUM °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BATMAN °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlıGAZİANTEP °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.MARDİN °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.