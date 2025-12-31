Filistin İçin Galata'ya!

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde açtığı ateş ve drone saldırısında biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi binden fazla kez ihlal eden İsrail, bölgeye insani yardımların girişine de izin vermiyor.Hava şartlarının kötüleşmesi ve çadırların yüzde 90'ının sular altında kalmasıyla birlikte Filistinlilerin verdiği yaşam mücadelesi daha da zorlaşıyor.Şimdiye kadar 25 kişinin donarak öldüğü Gazze'de anne babalar bebeklerinin soğuktan ölmemesi için her yolu deniyor.3 aylık ikizlerini korumak için yoğun çaba sarf eden anne Esma el-Cebri 'Çocuklara bir şey olur korkusuyla geceleri uyuyamıyorum.Gündüzleri de 4 çocuğa bakabilmek için uyuyamıyorum. Yıkadığımız çamaşırların kuruması için 3-4 gün bekliyoruz' dedi.Anadolu Ajansı'na konuşan baba Ramazan el-Cebri de '3 aylık bu çocuklar 3-4 has- tane gezdi' dedi. İsrail'in zulmüne karşılık yeni yılın ilk günü İstanbul'da yine büyük bir gösteri düzenlenecek.Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama 'dur' demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşte Filistinli tüm bebeklerin hakkı aranacak.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci dün yaptığı çağrıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet ederek, 'Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor' dedi.