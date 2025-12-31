İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen 29 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce verilen talimatlar doğrultusunda DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;Terör örgütü bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibarıyla (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.Cumhuriyet Başsavcılığımız terör örgütleriyle mücadeleyi azim ve kararlılıkla devam edecektir.