DEAŞ'TAN Sinsi Tuzak! Dijital Ortam...
Terör örgütü DEAŞ'ın Yalova'daki hücre evine yapılan baskın örgütün Türkiye topraklarındaki varlığını sürdürdüğünü gözler önüne serdi. Özellikle Suriye iç savaşında sosyal medyayı bir fanatik toplama aracı olarak kullanan DEAŞ'ın benzer yöntemlere Türkiye'de de başvurduğu görüldü.
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (ORSAM) 'Selefi Radikalleşme ve Deradikalizasyon Programları' raporu DEAŞ gibi terör örgütlerinin dijital ortamda fanatikleri tespit ederek kendi bünyelerine nasıl kattığını örneklendirdi.
DEAŞ'ın eleman kazanma yöntemlerinin çevrim dışı ve çevrim içi propaganda olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilirken, kişinin doğrudan veya dolaylı olarak temas hâlinde olduğu kişiler üzerinden terör örgütüne katılımını sağlayan yöntemin çevrim dışı olarak tanımlandığı kaydedildi.
ESAS RİSK DİJİTAL ORTAM
İnternet, kendi başına doğrudan bir radikalleştirici unsur olmasa da radikalleşme sürecinde kullanılan en etkin araç olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Suriye iç savaşından bu yana dijital ortamı bir fanatik toplama merkezine dönüştüren DEAŞ, çevrim içi propagandaya müzik, video oyunları, çizgi filmler gibi unsurlar ekleyerek küresel çapta propaganda alanını genişletti.
Z kuşağı olarak da tabir edilen 2000'li yıllarda doğan kişilere hitap etme ihtiyacı, örgüt söylemlerini ve propaganda içeriklerini de yeniden düzenlemelerine neden oldu.
Sheikh Terra tarafından seslendirilen 'Dirty Kuffar', Deso Dogg olarak da bilinen eski Alman rapçi Abu Maleeq'in şarkılarının terör örgütleri tarafından çevrim içi propagandanın bir parçası hâline getirildiği anlatıldı.
VİDEO OYUNLARINA DİKKAT
Dijital oyunlardaki radikalleşmeye de dikkat çekilen raporda, örneğin oyunculara 'Night of Bush Capturing' adlı oyunda eski ABD Başkanı George W. Bush'un vurulması senaryosu üzerinden bireysel bir tecrübe edindirildiği belirtildi.
Raporda, 'Özellikle küçük yaşlardan itibaren birçok çocuk ve gencin vaktinin önemli bir kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçirdiği, bu süreçte çoğu zaman aileleri tarafından kontrol dışında tutuldukları hesaba katıldığında video oyunlarının çocukları ve gençleri radikalleştirerek terörize edebileceği, yeri geldiğinde doğrudan terör örgütünün bir parçası hâline getirebileceği değerlendirilebilir' denildi.
BIÇAK KULLANIM, BOMBA YAPIM VİDEOLARI PAYLAŞIYORLAR
Raporda ayrıca DEAŞ'ın sempatizanlarına Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp, Line, Viber ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden bıçak kullanımı, bomba yapımı ve benzeri teknikleri sunduğu ifade edildi.
DEAŞ internet ortamında örgütün propagandasını yapan, örgüt tarafından üretilen içeriklerin yayılımı için uğraşan kişileri 'çevrim içi savaşçılar' olarak tanımlarken, internet üzerinden propagandaya verdiği önemi de gösteriyor.