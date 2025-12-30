Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında yeni perde! Savcılığa ifadeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu.Ersoy savcılığa ifade vermek üzere cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.İfadesine başlanan Ersoy'un hangi itiraflarda bulunacağı merak ediliyor.Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık günü uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.10 Aralık günü Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 şüpheli "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmıştı.Ersoy'un tutuklanmasıyla birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ederek tanıklar dinlendi, gözaltına alınanlar ve tutuklanan isimler oldu.Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.