Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Karşılama töreninin ardından başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Zirve, heyetler arası gerçekleşen görüşmeyle devam ettikten sonra İki lider, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.'SONDAJ FAALİYETLERİNE BAŞLIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz. İsimleri Çağrı Bey ve Yıldırım. Bir tanesi Somali açıklarında diğeri ise Karadeniz'de görev yapacak. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Dünyanın 4. filosuna sahip olmuş bulunuyoruz.UZAY LİMANI KURULACAKSomali ile balıkçılık alanında iş birliğimiz yeni boyut kazandı. Somali Cumhuriyeti ile tarihi bir iş birliğini uzay alanında hayata geçireceğiz. Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan ulaşacak projeyi Türkiye Uzay Ajansı ile gerçekleştireceğiz. Tüm projeleri hayata geçirirken Kızılay, AFAD ve TİKA başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla Somali'ye destek olacağız.SOMALİLAND KARARINA SERT TEPKİSomali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez. Türkiye olarak Somali'nin yanındayız.SOMALİ'NİN YANINDAYIZSomali'nin birlik ve muhafazası bizim için önemlidir. Elinde 71 bin Filistinli kardeşmizin kanı olan Netenyahu hükümeti şimdi de Afrika'yı istikrarsızlaştırmak istemektedir. ABD Trump'un konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. İsrail'in Somaliland'u tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar Somalililerin iradesini karşılayacak şekilde alınmalıdır. Somalili kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerine inanıyoruz.'