Özgür Özel Roketsan'ı hedef aldı! Komik uyarı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de “Balıklar korkuyor” diyerek ROKETSAN’ı hedef aldı. Roketlerin test atışlarının yapıldığı Sinop Test Merkezi’nin başka bir bölgeye taşınması gerektiğini söyleyen Özel, “Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. O seslerden balıklar da ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor.” ifadelerini kullandı.