Tuval Görünümlü Televizyon! Sanat Eseri...

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026 fuarına çevrilmişken, LG cephesinden heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, LG Gallery TV adını verdiği ve tasarım odaklı yeni televizyon modelini bu fuarda tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle ev dekorasyonuna önem veren kullanıcıları hedefleyen bu model, tuval benzeri yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.Yeni model, 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Mini LED ekran teknolojisi üzerine inşa edilen cihaz, gücünü şirketin geliştirdiği Alpha 7 yapay zeka işlemcisinden alıyor ve kullanıcılara 4K çözünürlükte keskin bir görüntü deneyimi vadediyor. Cihazın tasarım tarafında ise duvara sıfır monte edilebilme özelliği ve özelleştirilebilir manyetik çerçeveler ön plana çıkıyor.LG Gallery TV, sadece bir televizyon olmanın ötesinde dijital bir sanat galerisi işlevi de görüyor. Kullanıcılar, ücretli bir abonelik olan LG Gallery+ hizmeti sayesinde 4.500'den fazla sanat eserinden oluşan geniş bir kütüphaneye erişim sağlayabiliyor. Buna ek olarak, üretken yapay zeka teknolojisi kullanılarak tamamen kişiye özel görseller oluşturulabiliyor veya kişisel fotoğraf kütüphanelerindeki anılar ekrana yansıtılabiliyor.Şirket, bu televizyonun geliştirilme sürecinde müze küratörleri ile iş birliği yapıldığını belirtiyor. Cihazda bulunan Galeri Modu, sanat eserlerinin dokusunu en iyi şekilde yansıtmak için parlaklık ve renk ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor. Her ne kadar kesin teknik detaylar henüz paylaşılmamış olsa da ekranın yansıma yönetimi ve parlamayı azaltma konusunda özel yeteneklere sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca TV, gün içindeki değişen ortam ışığına göre görüntü ayarlarını otomatik olarak düzenleyebiliyor.LG geçmişte de LG GX Gallery TV gibi sanat odaklı modeller piyasaya sürmüştü ancak bu yeni versiyon, Samsung'un popüler “The Frame” modeli ve Hisense CanvasTV gibi rakiplerle çok daha doğrudan bir rekabet içerisine girecek gibi görünüyor. Teknoloji meraklıları, 6 Ocak ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek fuarda bu cihazı yakından görme şansı bulacak.