Türkiye Şehitlerini Uğurluyor!

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için cenaze töreni düzenleniyor...Yalova'da dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yaşanan çatışmada, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehadete ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığını açıklandı.Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Bugün; milletimizin huzuru, devletimizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ebediyete uğurlamak, milletçe aynı safta durarak, acımızı paylaşmak için bir aradayız. Vatan toprağımız, 'ilelebet payidar kalsın' diye canından geçen nice yiğitler gibi, şehitler kervanına katılan 3 kahraman polisimiz; İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'i Rahmet-i Rahman'a uğurluyoruz. O kahramanlar ki; gecenin karanlığında, milletimizin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı, bir an dahi tereddüt etmeden, ahde sadakatle şehadete yürüdüler…İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit… Üçü de, suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptı. Her adımlarında dua vardı. Her nefeslerinde vatan aşkı vardı. Kahraman Şehitlerimiz… Sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgâr oldunuz. Vatanımıza siper oldunuz. Sizler, asil milletimizin alın yazısına, 'şan ve şeref' olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız… Rabbim sizlerden razı olsun. Kahraman Polislerim' dedi.