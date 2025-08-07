Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek.Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.Sağanak uyarısı yapılan iller; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan, Van, Kars, Trabzon, Artvin, Adana, Hatay ve Denizli.İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabaha kadar aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'lara ulaştı.Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBALIKESİR °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 35°C Parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 32°C Parçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İZMİR °C, 37°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 36°C Parçalı ve az bulutluAFYONKARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutluADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°C Az bulutluÇANKIRI °C, 37°C Az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutluKONYA °C, 35°C Az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°C Parçalı ve az bulutluSİNOP °C, 35°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.SAMSUN °C, 33°CParçalı ve az bulutluAMASYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutluARTVİN °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.MALATYA °C, 40°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutluKARS °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık