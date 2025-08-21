İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin son hali vatandaşları üzdü.Dere yatağında yapılan temizlik çalışmalarının yetersizliği nedeniyle oluşan görüntüler, muhtemel bir yağışta taşkın tehlikesine işaret ediyor.Yaz aylarının son günlerinde kaydedilen görüntülerde, dere yatağında metrelerce uzayan otlar, plastik atıklar, lastikler ve çöpler dikkat çekti.Bu kirliliğin dere içindeki su akışını engellediği görüldü. Alibey Deresi'nin son durumu drone ile havadan görüntülendi.