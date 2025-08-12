Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre orman yangınlarının görüldüğü Marmara ve Ege'nin kuzeyi için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi için sağanak alarmı verildi. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 12 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, salı günü sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış birlikte görülecek.
7 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR
Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
YANGIN BÖLGESİ İÇİN SARI KODLU UYARI
Tahminlere göre orman yangınlarının da olduğu bölgeler için sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da etkili olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklığın, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (12 AĞUSTOS 2025)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık
BALIKESİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 28°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın kuzeyi ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu
KARS °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık