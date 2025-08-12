Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 12 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, salı günü sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış birlikte görülecek.Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.Tahminlere göre orman yangınlarının da olduğu bölgeler için sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da etkili olması bekleniyor.Sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklığın, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açıkBALIKESİR °C, 34°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İZMİR °C, 41°C Az bulutlu ve açıkAFYONKARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 43°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 28°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutluARTVİN °C, 24°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°C Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın kuzeyi ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutluKARS °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkVAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık