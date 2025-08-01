Boynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda daha fazla görülüyor

Tiroid bezinin boynun ön kısmında yer alan kelebek şeklinde bir endokrin organ olduğunu belirten Op. Dr. Barış Özcan, bu bezin vücuttaki birçok sistemi etkileyen T3 ve T4 hormonlarını salgıladığını ifade etti. Hormon dengesizliğiyle birlikte çeşitli tiroid hastalıklarının gelişebileceğini söyleyen Özcan, belirtiler arasında sinirlilik, boyunda şişlik, yorgunluk, kilo değişiklikleri ve uyku problemlerinin yer aldığını dile getirdi.Tiroid nodüllerinin büyük çoğunluğunun iyi huylu olduğunu vurgulayan Özcan, 'Nodüllerin yüzde 90-95'i iyi huyludur ancak bazıları kanser riski taşıyabilir. Erken tanı bu noktada hayati önem taşır. Şüpheli nodüllerde ‘İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)' ile hücre örneği alınarak değerlendirme yapılır' dedi.Biyopsinin her nodül için şart olmadığını belirten Özcan, 'Ultrasonda şüpheli bulgular varsa, nodül çapı 1 cm'den büyükse, ailede tiroid kanseri öyküsü mevcutsa ya da hastada geçmişte radyasyon maruziyeti varsa biyopsi önerilir' ifadelerini kullandı.Tiroid hastalıklarının tedavisinde cerrahinin her zaman ilk seçenek olmadığını, ancak bazı durumlarda zorunlu hale geldiğini ifade eden Op. Dr. Barış Özcan, tiroid kanseri tanısı konulan hastalarda cerrahinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Biyopsi sonucunda kanser şüphesi bulunan veya kesin tanı konulamayan nodüllerde de cerrahinin tercih edilebileceğini söyleyen Özcan, özellikle soluk almayı veya yutmayı zorlaştıran büyük nodüllerin de ameliyatla alınmasının gerekebileceğini aktardı.Ayrıca, ilaç tedavisine cevap vermeyen hipertiroidi vakalarında cerrahinin bir tedavi seçeneği haline geldiğini dile getiren Özcan, boyunda belirgin şişlik oluşturarak estetik kaygı oluşturan nodüllerin de cerrahi müdahale ile alınabildiğini kaydetti.Tiroid hastalıklarının özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Özcan, düzenli kontrollerin ve erken tanının önemine vurgu yaptı.