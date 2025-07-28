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Beyaz Gazete
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Kontrol noktasında durmadı! Dehşet saçtı

Aksaray’da kontrol noktasında “Dur” ihtarına uymayıp, motosikleti ile polis memuru Yusuf Ceritlioğlu’na çarparak yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücü Fevzi Karataş tutuklandı.

Ekleme: 28.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:47 / Editör: Fehmi Öztürk
Kontrol noktasında durmadı! Dehşet saçtıYavuz Sultan Mahallesi'nde bulunan polis kontrol noktasında Fevzi Karataş, motosikleti ile trafik polisi Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı. Kaçmaya çalışan Fevzi Karataş motosikletten düşerken, başına darbe alan ve sol bacağı kırılan Ceritlioğlu yaralandı.

İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan Ceritlioğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kontrol noktasında durmadı! Dehşet saçtı

Tutuklandı

Hafif yaralanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen Fevzi Karataş da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Fevzi Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan tedavisi süren polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'nu Aksaray Emniyet Müdürü Bekir Demir, eşi Fethiye Demir ile birlikte ziyaret etti.