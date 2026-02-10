WhatsApp Temalar Geliyor! Ama Parası Olana!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için heyecan verici yenilikler üzerinde çalışıyor. Android için yayınlanan en son beta sürümünde keşfedilen WhatsApp tema özellikleri, kullanıcılara uygulama arayüzünü kendi zevklerine göre düzenleme imkanı sunacak. Bu yeni özellikler arasında uygulama simgesini ve tema rengini değiştirme gibi dikkat çekici seçenekler bulunuyor.WhatsApp'ın Android 2.26.6.1 beta sürümü, uygulamanın gelecekte sunacağı premium özelliklere dair önemli ipuçları içeriyor. Geliştirme aşamasında olan bu yenilikler, kullanıcılara daha önce benzeri görülmemiş bir kontrol ve esneklik sağlamayı amaçlıyor. Özellikle iki ana başlık öne çıkıyor: değiştirilebilir uygulama ikonları ve kişiselleştirilebilir tema renkleri.Bu yenilikler, ilk olarak iOS beta sürümünde test edilmiş ancak daha sonra ertelenmişti. Şimdi ise WhatsApp, bu fikri çok daha kapsamlı bir şekilde Android kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Bu durum, şirketin kullanıcıların görsel tercihlerine ve erişilebilirlik ihtiyaçlarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Kişiselleştirilmiş bir arayüz, hem uygulamanın kullanımını daha keyifli hale getirebilir hem de belirli renk hassasiyetleri olan kullanıcılar için daha konforlu bir deneyim sunabilir.Sızdırılan bilgilere göre, WhatsApp kullanıcılara tam 14 farklı uygulama ikonu sunmayı planlıyor. Bu ikonlar arasında oldukça özgün ve sanatsal tasarımlar yer alıyor. İşte dikkat çeken bazı ikon stilleri:AuroraFluffyGalaxyClaySparkleNeonAyrıca, bu özel tasarımların yanı sıra kahverengi, mor, turuncu, yeşil, mavi, pembe ve monokrom gibi tek renkli ikonlar da bulunacak. Nostalji sevenler için ise WhatsApp'ın yıllar önce yenilenen klasik ikonu da seçenekler arasında yer alacak.Bununla birlikte, ikinci önemli kişiselleştirme özelliği ise uygulama içi tema ve vurgu rengini değiştirebilme imkanı olacak. Kullanıcılar, arayüzdeki filtreler, sekmeler ve butonlar gibi belirli öğelerin rengini değiştirebilecekleri tam 19 farklı renk seçeneğine sahip olacaklar. Bu renkler arasında varsayılan yeşilin yanı sıra lacivert, mercan, bordo, bej ve altın sarısı gibi çok çeşitli tonlar bulunuyor.Bu özelliklerin, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni premium abonelik planının bir parçası olacağı belirtiliyor. Aylık bir ücret karşılığında erişilebilecek bu premium plan, kullanıcılara standart deneyimin ötesinde ek avantajlar ve özelleştirme araçları sunacak. Ancak, bu aboneliğin fiyatlandırması ve ülkelere göre değişiklik gösterip göstermeyeceği henüz net değil.Önemle belirtmek gerekir ki, bu premium plan tamamen isteğe bağlı olacak. WhatsApp'ın temel özellikleri, yani özel mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar gibi tüm ana fonksiyonlar, her zaman olduğu gibi tüm kullanıcılar için tamamen ücretsiz kalmaya devam edecek. Premium plan, yalnızca uygulama deneyimini daha da geliştirmek ve kişiselleştirmek isteyen kullanıcılara hitap edecek bir seçenek olarak sunulacak.