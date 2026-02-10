Sevilen Uygulamaya Yapay Zeka Desteği!

Popüler video ve müzik platformu YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına yapay zeka teknolojilerini sistemlerine entegre etmeye tüm hızıyla devam ediyor. Şirket tarafından yapılan son duyuruya göre, YouTube Premium ve YouTube Music Premium aboneleri için müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirecek yepyeni bir özellik kullanıma sunuldu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sadece bir fikri, anlık bir ruh halini veya belirli bir müzik türünü tarif ederek yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturabiliyor.Platformun sunduğu bu yenilik, müzik keşfetme sürecini manuel aramaların ötesine taşıyarak çok daha interaktif bir hale getiriyor. Özelliği kullanmak ise oldukça pratik adımlardan oluşuyor. İlk olarak Android veya iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınızdan YouTube Music uygulamasını açmanız gerekiyor. Uygulamanın “Kitaplık” sekmesine gittiğinizde karşınıza çıkan “Yeni” butonuna dokunarak işe başlıyorsunuz. Açılan menüden “AI Playlist” (Yapay Zeka Çalma Listesi) seçeneğini tercih etmeniz, süreci başlatmak için yeterli oluyor.Bu aşamadan sonra sistem sizden nasıl bir müzik deneyimi istediğinizi tarif etmenizi bekliyor. İsterseniz sesli komut kullanarak, isterseniz de metin yazarak ne tür şarkılar dinlemek istediğinizi uygulamaya anlatabiliyorsunuz. Örneğin, “spor yaparken enerji verecek şarkılar” veya “yağmurlu bir günde dinlenecek sakin melodiler” gibi spesifik tanımlamalar yapabilirsiniz. Verdiğiniz komutları işleyen YouTube algoritmaları, isteğinize en uygun parçaları saniyeler içinde analiz ederek size özel bir liste haline getiriyor.