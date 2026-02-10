iPhone Sürücü Belgeniz Olacak!
Apple Wallet sürücü belgesi desteğini 7 yeni eyalete taşıyor. Dijital kimlik kullanımı havalimanlarında yaygınlaşıyor.
Apple iPhone ve Apple Watch kullanıcıları için sunduğu dijital kimlik özelliğini daha fazla bölgeye yayarak fiziksel cüzdan taşıma zorunluluğunu azaltmayı hedefliyor. Kullanıcıların ehliyetlerini veya eyalet kimliklerini telefonlarına eklemelerine olanak tanıyan bu sistem Amerika Birleşik Devletleri genelinde hızla yayılıyor. Teknoloji devi yaptığı son açıklamada özelliğin aktif olduğu bölgelere yenilerinin ekleneceğini duyurdu.
Apple Wallet Ehliyet Özelliği Yeni Eyaletlere Geliyor
Şu anda Arizona Maryland ve California gibi 13 eyalette aktif olarak kullanılan sistemin kapsamı genişliyor. Apple ve yerel motorlu taşıtlar daireleri tarafından yapılan anlaşmalar neticesinde aşağıdaki 7 eyalet de yakın gelecekte bu teknolojiyi desteklemeye başlayacak:
Connecticut
Kentucky
Mississippi
Oklahoma
Utah
Arkansas
Virginia
Mevcut Durum ve Destekleyen Bölgeler
Kullanıcılar Wallet uygulamasındaki artı işaretine dokunarak kimliklerini dijital ortama aktarabiliyor. Mart 2022 tarihinde Arizona ile başlayan süreçte bugüne kadar sisteme dahil olan ve şu an aktif kullanımda olan bölgeler ise şunlar:
Arizona
Maryland
Colorado
Georgia
Ohio
Hawaii
California
Iowa
New Mexico
Montana
Kuzey Dakota
Batı Virginia
Illinois
Porto Riko
Havalimanlarında Geçerli Olan Noktalar
Dijital kimlikler özellikle seyahat edenler için büyük avantaj sağlıyor. Amerika genelinde 250 den fazla havalimanındaki TSA güvenlik noktalarında bu dijital kartlar geçerli sayılıyor. İşte bu özelliğin kullanılabildiği bazı önemli havalimanları:
Baltimore Washington Uluslararası Havalimanı
Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı
Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı
Denver Uluslararası Havalimanı
Hartsfield Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı
San Francisco Uluslararası Havalimanı
Los Angeles Uluslararası Havalimanı
Chicago O Hare Uluslararası Havalimanı