iPhone Sürücü Belgeniz Olacak!

Mevcut Durum ve Destekleyen Bölgeler



Kullanıcılar Wallet uygulamasındaki artı işaretine dokunarak kimliklerini dijital ortama aktarabiliyor. Mart 2022 tarihinde Arizona ile başlayan süreçte bugüne kadar sisteme dahil olan ve şu an aktif kullanımda olan bölgeler ise şunlar:

Arizona

Maryland

Colorado

Georgia

Ohio

Hawaii

California

Iowa

New Mexico

Montana

Kuzey Dakota

Batı Virginia

Illinois

Porto Riko



Havalimanlarında Geçerli Olan Noktalar



Dijital kimlikler özellikle seyahat edenler için büyük avantaj sağlıyor. Amerika genelinde 250 den fazla havalimanındaki TSA güvenlik noktalarında bu dijital kartlar geçerli sayılıyor. İşte bu özelliğin kullanılabildiği bazı önemli havalimanları:

Baltimore Washington Uluslararası Havalimanı



Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı



Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı



Denver Uluslararası Havalimanı



Hartsfield Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı



San Francisco Uluslararası Havalimanı



Los Angeles Uluslararası Havalimanı



Chicago O Hare Uluslararası Havalimanı

Apple iPhone ve Apple Watch kullanıcıları için sunduğu dijital kimlik özelliğini daha fazla bölgeye yayarak fiziksel cüzdan taşıma zorunluluğunu azaltmayı hedefliyor. Kullanıcıların ehliyetlerini veya eyalet kimliklerini telefonlarına eklemelerine olanak tanıyan bu sistem Amerika Birleşik Devletleri genelinde hızla yayılıyor. Teknoloji devi yaptığı son açıklamada özelliğin aktif olduğu bölgelere yenilerinin ekleneceğini duyurdu.Şu anda Arizona Maryland ve California gibi 13 eyalette aktif olarak kullanılan sistemin kapsamı genişliyor. Apple ve yerel motorlu taşıtlar daireleri tarafından yapılan anlaşmalar neticesinde aşağıdaki 7 eyalet de yakın gelecekte bu teknolojiyi desteklemeye başlayacak:ConnecticutKentuckyMississippiOklahomaUtahArkansasVirginia