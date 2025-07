CHP'li isime sert tepki! “Böyle bir zamanda bile destek yerine köstek oluyor”

İlk günden itibaren bölgede bulunan AK Parti Karabük Milletvekilleri, ilçe Belediye başkanları ve AK Parti İl Teşkilatı ekiplerin yaptığı söndürme çalışmalarını an ve an takip ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yangın bölgesine bili alış verişinde bulundular.Muhalefet partisine yakın televizyon kanallarına açıklamalarda bulunan ve bölgeden seslenen Milletvekili Akay; 'Yangınlarla mücadelede en kritik ihtiyacımız olan hava desteği hâlâ yetersiz. Defalarca uyardık, defalarca seslendik: Güçlü hava müdahalesi şart! Ama duyulmuyoruz… Gece boyunca yapılamayan müdahaleler; canhıraş çalışan orman emekçilerimizin emeğini ve gün boyu verilen mücadeleyi adeta boşa çıkarıyor. Gece görüş helikopterlerini Karabük'e çok mu görüyorsunuz? Nerede bu gece görüşlü helikopterler?' İfadelerine yer vermişti.Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin son günlerde yaşanan yangın felaketinde destek değil köstek olunduğunu ve 'Selden Nasıl Kütük Kaparım' düşüncesi ile hareket edildiğini ifade ederek sosyal medyasından isyan etti. Şahin yaptığı açıklamada ise; 'Yangınla mücadele nedir bilmez, anlamazsınız. Beş gündür, gece gündüz hayatını riske eden, canla başla yangınla mücadele eden Arslanların emeğini görmezden gelip atar tutarsınız. Bu Arslanların, uykusuz, yorgun bedenleriyle yaptığı mücadeleye destek yerine, moral ve motivasyon takviyesi yerine işiniz gücünüz tezvirat, spekülasyon. Hesap ne; 'Selden nasıl kütük kaparım?' Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Hava araçlarıyla yangınla mücadele nasıl olur, bu helikopterler, bu uçaklar hangi hava şartlarında nasıl işlev görür bilmezsiniz. Mücadele eden arslanların da insan olduğunu, duyguları olduğu hususuna da kayıtsızsınız. Devlet tüm imkânlarıyla Karabük'te. Bu böyle, bu bir gerçek. Varsa eksik, uygun üslupla, tüm samimiyetinizle, mücadele edenlerin enerjisini düşürmeden, motivasyonunu kırmadan söyleyin. Allah aşkına atın siyasetinizi çöpe ve her ne varsa mücadeleyi paçasından çeken. Olağanüstü bir mücadele var burada. Gözler kör, kulaklar sağır olmuşsa, yere batsın siyasetiniz. Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca hassasiyetinde olmanızı beklemiyoruz. Ama Allah aşkına durun. Size yalvarıyorum, ara verin. Yine de dileğim o ki Allah hepinizi ıslah etsin.'AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 5 gün önce başlayan orman yangının Karabük tarihinin en büyük yangını olduğunu bildirdi. Yangının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin cansiperane şekilde mücadele ettiklerini, alınan tedbirle sayesinde Tandır Mahallesi ve Cumayanı mevkiinde yaşanan yangının kontrol altına alındığını belirten AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Şahin' Bu yangın Karabük tarihinde görülmemiş büyüklükte bir afet. Safranbolu'da başlayan yangın, Ovacık ve merkez ilçeye bağlı köylere kadar ulaştı. Etkilenen alan yaklaşık 50-55 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Toplamda 19 köy ve birçok mahalle yangından etkilendi. Şu an itibarıyla Kamış ve Aşağıyaka'da 59 yapı yangından zarar gördü. Bu yapılara samanlıklar ve eklentiler de dahil. AFAD, yangının ikinci gününden itibaren vatandaşlarımıza hem nakdi destek hem de acil ihtiyaçlara yönelik yardımlar sağladı. Konteyner talepleri alındı. Yer tespit çalışmaları devam ediyor. Yeni yapılacak konutların nerede olacağına ilişkin vatandaşlarımızla istişare hâlindeyiz. Yangın alanları afet bölgesi alanları kapsamına alındı.' diye konuştu.Cumhuriyet Halk Partili Cevdet Akay'ın bu çıkışını eleştiren AK Parti Karabük İl Başkanlığı yaptığı açıklamada' Yangının ilk dakikalarında itibaren bölgede söndürme çalışmalarına sürdüren ekiplere, Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda takviye ekip, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bölge Müdürlüğü yetkilileri, tüm ekipler, yangınlara seferber olmuş durumda. Yapılan çalışmaları görmezden gelmek, bu kadar emeği, gayreti, çabayı yok saymak provokatörlüktür. Önceliğimiz devam eden yangınları söndürmek. Ciğerlerimiz yanarken, devlet tüm imkanları ile Karabük'e seferber olmuşken, devlet Karabük'e yardım etmiyor izlenimi kabul edilir bir söylem değil, Provokasyondan başka bir şey değildir İfadelerine yer verdi.