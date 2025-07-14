Kontrolünü kaybedip, bariyerlere girdi! Ölü ve yaralı var

Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada 20 yaşındaki Hasan Hüseyin Mavi idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisi ile araç takla atıp parçalandı. Kazada yola savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan M.M.A.(22) ise yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücünün cenazesi olay yerine yapılan inceleme sonrası morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.