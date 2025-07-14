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Kontrolünü kaybedip, bariyerlere girdi! Ölü ve yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı. İşte dehşete düşüren kazanın detayları...

Ekleme: 14.07.2025 - 09:05 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:08 / Editör: Fehmi Öztürk
Kontrolünü kaybedip, bariyerlere girdi! Ölü ve yaralı varMersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada 20 yaşındaki Hasan Hüseyin Mavi idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Kontrolünü kaybedip, bariyerlere girdi! Ölü ve yaralı var

Çarpmanın etkisi ile araç takla atıp parçalandı. Kazada yola savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan M.M.A.(22) ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücünün cenazesi olay yerine yapılan inceleme sonrası morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kontrolünü kaybedip, bariyerlere girdi! Ölü ve yaralı var