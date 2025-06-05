Suç örgütü çözüldü: İBB soruşturmasında itiraf dalgası! Sayı 25'e ulaştı

Haber 7'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan “suç örgütü” üyeleri tek tek çözülüyor.19 Mart'ta düğmesine basılan ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği belirtilen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması itiraflarla şekilleniyor.İBB soruşturmasında şu ana kadar 25 zanlı itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen hükümlüler, yolsuzluk ve rüşvet şebekesine dair hassas bilgiler paylaştı.19 Mart'tan bu yana itirafçı olarak suç örgütünün yolsuzluk işlemlerini Türk yargısıyla paylaşanlar arasında İBB Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu, işadamları Murak İlbak, Aziz İhsan Aktaş, Eyüp Subaşı, Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Süleyman Atik gibi isimler yer aldı.Yurt dışına çıkış yasağı ve meskeni terk etmeme şartlarını içeren adli kontrol kararıyla tahliyelerine hükmedilen zanlılar şunlar:İBB Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas,İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız,Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa MutluNuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali NuhoğluBeyaz İnşaat hissedarı müteahhit Seyfi BeyazPanofekt, Genç Popülist Medya şirketi sahibi Eyüp Subaşı,Panofekt Muhasebe Müdürü Murat Bıyık,İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murak İlbak,Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet ÇiçekYapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar ArıoğluYapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ArıoğluYapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özge ArıoğluNYN Yapım ve Prodüksiyon Şirketi sahibi Noyan KırmızıgülBilginay şirketi sahibi Aziz İhsan Aktaş,Advertcity Reklam şirketi yetkilisi Güngör Gürman,Kazzana Reklam ve Dekorasyon şirketi sahibi Hüseyin Kum,Gülaylar Grup İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay,Quara Medya Reklam Organizasyon yetkilisi Hasan Özsoy,İşadamı Kabil Taşçı,İşadamı Süleyman Atik,Mali Müşavir Meral ÇakırTaner Gümüş,Kadir Gümüş,Altan Gözcü,Servet Yıldırım (Karsal Örme şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü)