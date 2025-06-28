Sürücüler dikkat! Bu şartı yerine getirmeyen trafiğe çıkamayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücüleri yakından ilgilendiren yeni düzenlemesini 1 Temmuz 2025 itibariyle uygulamaya alıyor.Yeni düzenlemeyle birlikte, 01 sınıfı römorklarla ilgili önemli değişiklikler hayata geçiyor.1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya başlanacak olan düzenleme kapsamında, azami yük ağırlığı 750 kilogramı aşmayan ve bu tarihten sonra üretilmiş olan römorklar, noter tescili yapılmadan ve plaka alınmadan trafiğe çıkamayacak.Yeni uygulamayla birlikte, bu tip römorkların tescil işlemleri tamamlanmadan karayollarında kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, uyulmaması durumunda sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşacakları belirtildi.Düzenlemede yer alan bir istisna dikkat çekti. Buna göre, 1 Temmuz 2025 öncesinde üretilmiş 01 sınıfı römorklara yönelik geçici bir muafiyet tanımlandı.Bu römorklar, 1 Ocak 2035 tarihine kadar çekici aracın plakasını taşıyarak tescilsiz şekilde trafikte kullanılmaya devam edebilecek.