Kılıçdaroğlu cephesinde rövanş hazırlığı! CHP'deki çekişmeler iç savaşa dönüştü

CHP'de 'şaibeli kurultay' kavgasının sonu gelmiyor. Şimdiden geri dönüş hazırlıkları yapan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin ise partide büyük bir tasfiye yapacağı iddia ediliyor. Özellikle son dönemde Kılıçdaroğlu'na ağır ithamlarda bulunan isimler hedef tahtasının başında yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği 2023'teki şaibeli kurultay sonrasında CHP'de yaşanan çekişmeler adeta iç savaşa dönüştü. Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemeye taşınan süreç, hem genel merkez hem de Kılıçdaroğlu cephesi tarafından dikkatle takip ediliyor. 30 Haziran'daki dava öncesi genel merkezde tedirgin bekleyiş sürerken, geri dönmeyi arzuladığı bilinen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ise çarpıcı iddialar geliyor.

Kulislerde konuşulan son iddiaya göre, Kılıçdaroğlu eğer 'mutlak butlan' kararı ile göreve geri dönerse ilk icraatından birisi partide kapsamlı bir temizlik olacak. Şimdiden yeni dönem planlamalarını yaptığı öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun, yolsuzluk davalarına adı karışan bazı isimler ile çoğu il başkanını hızla tasfiye edeceği aktarılıyor. Parti içi temizlik operasyonu kapsamında özellikle 3 ismin adı sık sık dile getiriliyor.Kılıçdaroğlu'nun ayrıca göreve geri dönmesi halinde yeni bir kurultay için hazırlıklara başlayacağı, bu kapsamda il ve ilçe kongrelerinde yeniden seçimlerin yapılmasının planlandığı kaydedildi.Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, bu sürecin 1 yıllık süre zarfında tamamlanabileceğini, söz konusu kurultayda da Kılıçdaroğlu'nun bir daha aday olmayı düşünmeyeceğini savunuyor.Kılıçdaroğlu destekçilerinin özellikle, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir an önce ihraç edilmesine yönelik plan yaptığı öne sürüldü.Üç isimden, son dönemdeki söylemleri sebebiyle mutlaka hesap sorulması gerektiği değerlendirilirken, bu konuda Kılıçdaroğlu ile de fikir alışverişinin yapıldığı aktarıldı. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 'Kemal Kılıçdaroğlu partiden ihraç edilmeli' diyerek geçtiğimiz haftalara damga vurmuş ve büyük tepki çekmişti.Gökhan Zeybek ise 'Kılıçdaroğlu kayyum olarak atanabilir mi?'' sorusuna 'Yüzüne tükürürler' cevabıyla partiyi karıştırmıştı. Burhanettin Bulut'un ise sosyal medyada trol hesaplar vasıtasıyla Kılıçdaroğlu'na küfrettirdiği iddia edilmişti.