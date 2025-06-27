Dönercideki kavga kanlı bitti! Mesai arkadaşını bıçakladı

Balıkesir'da bir dönercide iki çalışan arasındaki tartışma kanlı bitti. İ.İ. ile kurye olarak çalışan M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.A., eline geçirdiği sandalyeyle İ. İ.'nin başına vurarak yaraladı.Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan İ İ., eline geçirdiği bıçakla M.A.'yı bacağından 2 kez bıçakladı. Yaralanan M.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.Kan kaybını önlemek için olay yerinde turnike uygulayan vatandaşlar, ambulans gelene kadar yaralıya müdahale etti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.İ.'yi gözaltına aldı. Yaralı M.A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.