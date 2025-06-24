Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden İran ve İsrail için ateşkes ilan edildiğini açıklaması ile birlikte ons altın aşağı yönlü hareket etti. Gram altın rekor kıracak diyen İslam Memiş tarih verdi. Peki altın yükselir mi, düşer mi? Cumhuriyet altını, çeyrek bugün kaç lira? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 24 Haziran altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.Altın fiyatları 24 Haziran Salı yani bugün yani haftanın ikinci iş gününe İran - İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin gündeme gelmesiyle birlikte aşağı yönlü seyirde başladı. Peki 24 Haziran bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı bugün ne kadar?Gram altın alış fiyatı 4.241,82 TLGram altın satış fiyatı 4.242,32 TLÇeyrek altın alış fiyatı 6.955,00 TLÇeyrek altın satış fiyatı 7.019,00 TLCumhuriyet altını alış fiyatı 27.733,00 TLCumhuriyet altını satış fiyatı 27.947,00 TLYarım altın alış fiyatı 13.914,00 TLYarım altın satış fiyatı 14.042,00 TLATA altın alış fiyatı 28.671,42 TLATA Altın satış fiyatı 29.394,77 TLTam atın alış fiyatı 27.802,59 TLTam altın satış fiyatı 28.351,17 TL