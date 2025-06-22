ABD, İran’ı bu bombalarla vurdu! GBU-57 sığınakları nasıl deliyor?

İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde devam ederken, ABD de İran'daki Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerini bombalayarak savaşa resmen ve fiilen dahil oldu.Peki, yerin onlarca metre altında bulunan ve İran'ın 'nükleer kalbi' olarak da adlandırılan Fordo nükleer tesisini vuran Amerikan bombaları hakkında neler biliniyor?GBU-57 adı verilen dünyanın en güçlü sığınak delen bombası hassas güdümlü bir bomba ve binlerce kilogram ağırlığında. Bu bomba, metrelerce derinliğe kadar nüfuz edebiliyor.ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İran'a yönelik saldırıları ile birlikte ABD ilk defa en büyük sığınak delici bombalarını savaş zamanında kullanmış oldu.Peki, İran'ın nükleer sığınaklarını yok edebilecek güçteki bu bombalar nasıl çalışıyor?GBU-57, Massive Ordnance Penetrator ya da kısa adıyla MOP olarak biliniyor..Dünyada yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ordusunun envanterinde bulunuyor..ABD'nin İran'a saldırısı öncesinde, İsrail'in Washington'ı bu bombanın sadece ABD'de olması dolayısıyla savaşın içine sürüklemek istediği belirtiliyordu. Zira İran'ın yerin metrelerce altına inşa ettiği Fordo nükleer tesisinin yalnızca sığınak delici bombalarla hedef alınabileceği ifade ediliyordu.Uranyum zenginleştirme tesisi,, konvansiyonel hava saldırılarına dayanabilecek şekilde bir dağın yamacında yerin yaklaşık 80-90 metre altında bulunuyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin GBU-57 tipi sığınak delici bombaları ise patlamadan önce yerin 61 metre altına nüfuz edebilecek şekilde tasarlandı..Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bu bombalar, 2 bin 700 kilogram savaş başlığı da dahil olmak üzere toplamda 13 bin 600 kilogram ağırlığında..GBU-57'lerin kullanılabildiği tek uçak da yine Amerikan ordusuna ait B-2 Spirit adıyla bilinen hayalet bombardıman uçağı.Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından olan B-2'ler, sığınak delici bombalardan aynı anda en fazla iki adet taşıyabiliyor.Amerikan ordusuna göre, birden fazla bombanın sırayla atılması halinde, her bir saldırıda daha da derin noktalara ulaşılarak hasarın artırılması mümkün.İsrail ordusunun elinde yalnızca F-15 savaş uçaklarından atılan GBU-28 ve BLU-109 gibi yine Amerikan yapımı sığınak delici bombalar var.Ancak bu bombaların nüfuz aralığı GBU-57'lere göre oldukça sığ.İsrail'in geçen yıl Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmek için, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir yer altı karargahını BLU-109'larla bombaladığı biliniyor..