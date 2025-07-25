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MHP'li belediye başkanından acı haber! Trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

MHP'li belediye başkanından acı haber! Trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Ekleme: 25.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:38 / Editör: Fehmi Öztürk
MHP'li belediye başkanından acı haber! Trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.