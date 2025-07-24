Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: Faiz indirimi geldi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Temmuz Perşembe günü faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası haziran ayı toplantısında faizleri yüzde 46'da sabit bıraktı. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısını eylül ayında yapacak olan Merkez Bankası'ndan piyasalar 2,5 ya da 3,5 puanlık faiz indirimi bekliyordu. Enflasyon oranlarındaki iyileşme faiz indirim beklentilerini desteklerken Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu TÜFE tahmini de dikkat çekti. Merkez Bankası Mart ayı toplantısından sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürüldü.

Merkez Bankası haziran ayını pas geçti. Temmuz ayında yapılacak toplantıdan çıkacak karar yatırımcı cephesinde merakla takip edilecek. Kredi çekmek isteyenler, birikimlerini mevduata yatıranlar ve piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'ndan çıkacak karara odaklandı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz indirimi geldi mi?Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,37 yıllık yüzde 35 olarak ölçüldü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 olurken bu anket döneminde yüzde 29,66 olarak açıklandı. Enflasyon rakamlarındaki düşüşle beraber Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güçlendi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına geleceği beklenirken faiz kararlarının TÜFE oranlarına paralel ilerlemesi ihtimaller arasında.Öte yandan Merkez Bankası, ağustos ayında faiz kararını açıklamayacak. Yani bir sonraki toplantı eylül ayında yapılacak. 2025 yılı içindeki diğer iki toplantı ise ekim ve aralık aylarında. Yıl sonu kadar yapılacak 4 toplantı yapılacak.Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar olan toplantı takvimi11 Eylül 202523 Ekim 202511 Aralık 202522 Ocak 202612 Mart 2026Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar verdi.Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Piyasalarda 350 baz puan ve daha mütevazi bir indirim ihtimali olan 250 baz puan öne çıkıyor. AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu.Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin yabancı kurumlardan da peş peşe tahminler geldi. Önemli finans kurumlarının tahminlerinden 250 baz puanlık indirim ön plana çıktı.Citi: 250 bazStandard Chartered: 250 bazMorgan Stanley: 250 bazJPMorgan: 250 bazHSCB: 250 bazDekabank Deutsche: 250 bazSociete Generale: 250 bazDeutsche Bank: 250 bazING Group: 250 bazGoldman Sachs: 350 bazTCMB Anketi: 250 baz