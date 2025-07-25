Piyasadan acil toplatılıyor! Bakanlık o ürünün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik standartlarını ihlal eden yeni bir ürünü daha kamuoyuyla paylaştı.Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruda, Tiffany markasına ait siyah çocuk eşofman takımının güvenlik testlerinden geçemediği ve ciddi risk taşıdığı belirtildi.Yapılan incelemelerde, eşofmanda yer alan kordon ve büzme iplerinin çocuk güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğu tespit edildi.Bakanlık, söz konusu ürünün satışını resmi olarak yasaklarken, raflarda bulunanların da acilen toplatılması yönünde karar aldı.Aileler, ellerindeki bu ürünleri kullanmamaları ve ilgili satış noktalarıyla iletişime geçmeleri konusunda uyarıldı.