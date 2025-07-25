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Piyasadan acil toplatılıyor! Bakanlık o ürünün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda çocuk sağlığını tehdit edebilecek unsurlar taşıyan bir giyim ürününü güvensiz buldu. Bakanlık, söz konusu ürünü derhal piyasadan toplatma ve satışını yasaklama kararı aldı.

Piyasadan acil toplatılıyor! Bakanlık o ürünün satışını yasakladı
Ekleme: 25.07.2025 - 09:29 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Piyasadan acil toplatılıyor! Bakanlık o ürünün satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik standartlarını ihlal eden yeni bir ürünü daha kamuoyuyla paylaştı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruda, Tiffany markasına ait siyah çocuk eşofman takımının güvenlik testlerinden geçemediği ve ciddi risk taşıdığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, eşofmanda yer alan kordon ve büzme iplerinin çocuk güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğu tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık, söz konusu ürünün satışını resmi olarak yasaklarken, raflarda bulunanların da acilen toplatılması yönünde karar aldı.

Aileler, ellerindeki bu ürünleri kullanmamaları ve ilgili satış noktalarıyla iletişime geçmeleri konusunda uyarıldı.

Piyasadan acil toplatılıyor! Bakanlık o ürünün satışını yasakladı