Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yeşil Vatan kahramanları hakkında kahreden detay

Hafta başından itibaren etkili olan orman yangınları, Yeşil Vatan'ı, gelen her haber ise Türkiye'nin yüreğini yaktı. Eskişehir'de 4 gündür etkili olan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale eden orman işçileri alevlerin ortasında kaldı. Akşam saatlerinde 5'i orman işçisi 5'i 5 AKUT çalışanı 10 orman işçisinin şehit düştüğü açıklandıAcı haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Eskişehir Seyitgazi'de çıkan ve Afyonkarahisar sınırlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında, 19 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz, rüzgarın ters esmesi sonucu yangının içinde kalmıştır. 5 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz maalesef hayatını kaybetmiştir. 14 orman işçimiz hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden işçilerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.Yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçilerinin hikayeleri de yürekleri dağladı. Şehit orman işçisi Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı, 10 gün önce de Burcu Zeybek ile evlendiği ortaya çıktı.Şehitlerimizin acı haberi bölgeye yakın olan Kırka Mahallesi'nde büyük üzüntüye yol açtı. Mahalle sakinlerinden Münire Kutlu, 'Ben 112'cilere sordum, 9 kişiyi yangın etrafına almış. Orada herhalde artık dumandan zehirlenmişler. Birbirine sarılmış şekilde bulunmuş denildi. Onu da oradan arayıp söylediler. 112'ciler şu an yoklar, gittiler. Büyük ihtimalle cenazeleri alıp gelecekler' dedi.Öte yandan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan orman işçilerini tedavi gördükleri Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nde ziyaret etti. Vali Aksoy'un ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.Orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA analizi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen yakınları ve arkadaşları gözyaşı dökerken, yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Yapılacak incelemelerin ve testlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edileceği belirtildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasiler, orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kişi için taziye mesajı yayımladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum' dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Eskişehir'de ormanlarımızı korumak için mücadele ederken şehit olan kahraman orman çalışanlarımız ve AKUT gönüllülerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum.