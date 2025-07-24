Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Kurum detayları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak yeni bir finansman modeli olan 'Gayrimenkul Sertifikası' tanıtım programında konuştu.İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyona yakın konutu dönüştürdük, halen bugün baktığımızda İstanbul'un 39 ilçesind hemen hemen yerde hız kesmeden dönüşüme devam ediyoruz. Deprem bölgesinde günde 550 saattte 23 konut inşa ediyoruz. 250 bin konutumuzu Cumhurbaşkanımız ve yine kardeş ülkemiz Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Söz verdiğimizi kalan yuvaları da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi güvenli yuvasına kavuşturacağız.Yıl sonunda yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. TOKİ ve ilgili kuruluşlarla detaylar üzerinde çalışıyoruz. Ev sahibi olmayan, ilk evini alacaklara, gençlere, memurlara ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanımız milletimize müjdeleyecek.Bugün Gayrimenkul Sertifikasını gururla sizlere sunuyoruz. Konut sorununu kökten çözeceğiz, bunu çözmek için gerekli her türlü iradeyi gösterecek. 81 ilimizi hem afetlere hazırlayacak hem de tüm işleri koordinasyon içerisinde milletimizle el ele vererek yürütmeye devam edeceğiz.Vatandaşımızın küçük birikimleriyle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, o ortak olduğunuz hisseniz Borsa'daki gibi alınıp-satınabilen bir enstrümandır. Başakşehir'deki Damlakent projesiyle hayata geçiriyoruz. Bu sistemin en güzel yanı birikiminiz az olsa bile cüzi miktarda sertifiları alarak yatırım yapabiliyorsunuz. Birikimlerinizi nakite çevirerek gelir de elde edebiliyorsunuz. Paylı mülkiyet imkanı ile birden fazla kişi birlikte ev sahibi olabilirsiniz. Tapuya isimleriniz hisseleriniz oranında yazılıyor. Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için istediğiniz zaman alıp-satabiliyorsunuz. Halka arz fiyatı 7.59 TL olacak. İlk etapta 5 bin konut başlayacak ve hızla genişleyecek.