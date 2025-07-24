Rusya'da 50 kişiyi taşıyan uçak kayboldu! Hava trafiği askıya alındı

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre içinde 50 kişinin bulunduğu An-24 tipi yolcu uçağı, ülkenin güneydoğusundaki Amur bölgesinde kayboldu.Uçak, Amur bölgesi semalarında seyir halindeyken hava trafik kontrol yetkilileriyle olan temasını aniden kaybetti.Rus havacılık otoriteleri, uçağın son konumuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.Kaybolan uçağın sivil bir sefer mi yoksa özel bir uçuş mu olduğu henüz netlik kazanmazken, olumsuz hava koşullarının ya da teknik bir arızanın kazaya yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Rusya Sivil Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) olayla ilgili resmi açıklama yapmazken, bölgede hava trafiği geçici olarak askıya alındı.