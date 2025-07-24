Rusya'da 50 kişiyi taşıyan uçak kayboldu! Hava trafiği askıya alındı
Rusya'da yerel basında yer alan bilgilere göre yaklaşık 50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı, ülkenin güneydoğusundaki Amur bölgesinde kayboldu. Hava trafik kontrol birimleri, seyir halindeyken uçakla irtibatın kesildiğini duyurdu.
Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre içinde 50 kişinin bulunduğu An-24 tipi yolcu uçağı, ülkenin güneydoğusundaki Amur bölgesinde kayboldu.
Uçak, Amur bölgesi semalarında seyir halindeyken hava trafik kontrol yetkilileriyle olan temasını aniden kaybetti.
ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ
Rus havacılık otoriteleri, uçağın son konumuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
KAZA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Kaybolan uçağın sivil bir sefer mi yoksa özel bir uçuş mu olduğu henüz netlik kazanmazken, olumsuz hava koşullarının ya da teknik bir arızanın kazaya yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
HAVA TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Rusya Sivil Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) olayla ilgili resmi açıklama yapmazken, bölgede hava trafiği geçici olarak askıya alındı.