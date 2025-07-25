Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Günlerdir bunaltıcı sıcağın etkili olduğu bazı bölgelerde havalar birkaç derece soğuyacak. Özellikle batı ve güneydoğu illerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 2 bölge için ise sağanak alarmı verildi.Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde düşüşe geçecek. Ancak sıcaklık pazar gününden itibaren yeniden artacak.Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Ayrıca Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açıkBALIKESİR °C, 37°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İZMİR °C, 41°C Az bulutlu ve açıkAFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 42°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 36°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde, öğle saatlerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 40°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 46°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 44°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 42°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 44°C Az bulutlu ve açık