Yerli meteor füzesi geliyor! GÖKBORA için düğmeye basıldı

Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı atılımlardan birini daha hayata geçiriyor. Tayfun, Atmaca, Bora, Gökhan, Çakır ve daha nice ürünle füze teknolojisinde devler ligine oynayan Türkiye, yerli 'meteor' füzesi GÖKBORA için düğmeye bastı. IDEF 2025'te Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve ROKETSAN, GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi'ni imzalayarak Gök Vatan'ın güvenliği için güç birliği yaptı.Türkiye'nin gözbebeği projeleri milli muharip uçak Kaan ve insansız savaş uçağı Kızılelma'dan fırlatılabilecek olan GÖKBORA füzesi, savaş doktrininde oyun kurmaya geliyor. Kaan ve Kızılelma'nın görünmezlik özelliğine uyumlu bir şekilde kullanılabilecek olan GÖKBORA ile Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılığı daha da artacak.GÖKBORA, dünyada üretilen en önemli füze teknolojilerinden olan 'Meteor' füzelerinden bile güçlü bir alternatif olarak sahneye çıkacak. Gökbora, katı yakıtlı, çok hızlı ve yüksek hızlara çıkabilen bir motora sahip. GÖKBORA, Kaan ve Kızılelma'nın iç silah istasyonlarından fırlatılabilecek. GÖKBORA'nın menzili 100 milin üzerinde olacak.GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imza atıldı. Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA'nın arayıcı başlığı milli olarak geliştirilecek ilk Aktif Faz Dizili (AESA) arayıcı başlık olacak. Projeyle Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.