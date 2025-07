Turizmin başkentine dev yatırım! Antalya Alanya Otoyolu’nun temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini attı. Bakan Uraloğlu, temel atma töreninde yaptığı açıklamada, 'Bugün, Akdeniz'in incisi turizmin başkenti Antalya'mızla, Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat'ın emaneti Alanya'mızla kucaklaşan büyük bir projenin; Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini atıyoruz.' ifadelerini kullandı.'Şimdi Antalya-Alanya Otoyolumuzla Toroslar'ın eteklerinde, Akdeniz'in masmavi sularının kıyısında, bu toprakların bereketine ve insanımızın alın terine yakışır bir eseri başlatırken, inşallah yine bugün, Antalya'mızın bir başka köşesinde, Demre'de de yat turizminin yeni kalbi olacak Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki bu iki muhteşem proje, Antalya'mızı hem denizde hem karada dünya sahnesinde bir adım daha öne taşıyacak, turizmi, ticareti ve yaşamı yeniden şekillendirecektir!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yol medeniyettir' vizyonu ile Türkiye'yi çağdaş altyapıyla donatma azimlerinin bugün burada bir kez daha vücut bulduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, yeni ulaştırma hamleleriyle Türkiye'ye çağ atlatan önemli altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.Türkiye'yi, havayollarından denizyollarına, karayolundan demiryollarına çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir lojistik merkeze dönüştürdüklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, 'Bu ulaşım modları arasında karayolu taşımacılığı; yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkânı vermesi, güzergâh seçiminde esneklik sağlaması, parça yüklerin daha kolay ve belli mesafelere kadar daha hızlı taşınabilmesi gibi ana faydalarıyla ulaşımın vazgeçilmez modu olarak karşımıza çıkıyor.' dedi.Karayolu taşımacılığının gelişmiş ülkelerin hem uluslararası hem de ülke içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'Adeta bir vücudun kılcal damarları gibi, şehirleri, insanları ve ekonomiyi bir araya getiriyor; üretimi teşvik ediyor, ticareti canlandırıyor ve turizmi hareketlendiriyor. Bu gerçeklerden hareket ederek son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında karayolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar dolarlık karayolu yatırımı gerçekleştirdik.' diye konuştu.2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 29 bin 787 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Bu seneki hedefimiz de 30 bin kilometrenin üzerine çıkmaktır. Bakın 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 15 bin kilometre bölünmüş yol dediğinde birileri buna inanmamıştı. Biz artık ikinci 15 bin kilometreyi yapıyoruz. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün, 77 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 85'ine hizmet veriyor. Yine bu 23 yıl içerisinde 8,5 milyon olan araç sayımız 32 milyona yükselmiş, 52,3 milyar olan taşıt-kilometre değeri, 2024'te 163 milyar olarak gerçekleşti. Yani karayollarımızdaki hareketlilik 3 katına çıkmışken ortalama seyahat hızımız ise saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Antalya-Alanya Otoyolumuz gibi yeni projelerimizle de karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç katmaya ve vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ediyoruz.'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, '2002 yılında 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 741 kilometreye yükselttik, 123 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise bin 64 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını inşa ettik.' şeklinde konuştu.Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni hizmete aldıklarını da anımsatan Bakan Uraloğlu, 'Böylelikle Antalya'nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladık.' dedi.Uraloğlu ayruca, Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettiklerini; Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumuca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları'nı da açtıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun Kalan Kesimi, Alanya Doğu Çevre Yolu, Elmalı-Finike Yolu, Antalya-Taşağıl-Konya Yolu ve son yıllarda Antalya'daki turizm faaliyetleri ve nüfus artışına paralel olarak gelişen trafik yoğunluğundan dolayı Antalyalıların şehir içi ulaşım çilesini çözüme kavuşturacak; Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi Kavşaklarından oluşan 4 kilit kavşağı farklı seviyeli kavşağa dönüştürecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne diyoruz: Yaparsa AK Parti yapar.'Bakan Uraloğlu, Antalya ve Alanya'nın Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızları olduğunu söyleyerek 'Her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bu merkezlerimiz, yazın sıcak günlerinden kışın ılık esintilerine kadar her mevsim bir cazibe noktası. Ancak, artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapımıza yeni bir soluk getirme ihtiyacını doğurdu. İşte, Antalya-Alanya Otoyolu, tam da bu ihtiyaca cevap vermek için çalışmalara başlıyoruz. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak.' ifadelerini kullandı.Proje kapsamında; Serik, Taşağıl , Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşakları olmak üzere 7 adet kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceklerini dile getiren Uraloğlu, 'Serik Kavşağı'ndan başlayan otoyolumuzun güzergahı doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı'nda sonlanacak.' açıklamasında bulundu.Yolun, Antalya'nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya'nın muz bahçelerini, Toroslar'ın çam ormanlarını ve Akdeniz'in esintisini birleştiren bir köprü olarak; turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, insanı, ticareti ve kültürü daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir geleceğe taşıyacağını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Otoyolumuzun tasarım hızını ana taşıt yolu boyunca saatte 140 kilometre olarak belirlenirken, bağlantı yolları için saatte 110 kilometre olacak şekilde planladık. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak. Bölgemize gelen yerli ve yabancı gelen misafirlerimiz, turistlerimiz, Alanya'nın Kleopatra Plajı'ndan Antalya'nın Kaleiçi'ne, Aspendos Tiyatrosu'ndan Manavgat'ın çağlayan şelalelerine daha kolay ulaşacak.'Daha kısa sürede daha fazla destinasyonu keşfetme imkânının, bölgenin turizm çeşitliliğini artıracağını belirten Uraloğlu, 'Yerel ekonomiyi canlandıracak ve yeni istihdam kapıları açacak. Bu yol, turizm faaliyetlerini zenginleştireceği gibi tarım faaliyetlerine de bereket katarak bölgemizin her bir değerini kucaklayacak. Bölgede yetişen meyve ve sebzeler daha hızlı pazarlara ulaşacak; esnafımızın ve çiftçimizin yüzünün gülmesine vesile olacak.' açıklamasında bulundu.Antalya-Alanya Otoyolu'nun, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'Yolumuz tamamlandığında güzergahtaki mevcut yol ile 150 dakika yani 2,5 saat, yaz sezonunda 4 saate kadar süren seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek.' dedi.Süre hesabının doğru yapılmadığına dair iddiaların olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Herkesin akıllı telefonu var. 84 kilometre ana gövde, 140 kilometre tavsiye ettiğimiz proje hızı… Hesaplayın, eğer bizim bir yanlışımız varsa biz düzeltelim. Ama değilse lütfen kendileri düzeltsin. Böylece trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 16,9 miyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak, Toroslar'ın çam kokusunu, Akdeniz'in berrak sularını ve bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız.' diye konuştu.Otoyolun, gelecek yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla; İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, 'Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye'mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir. Antalya-Alanya Otoyolu projesi bu toprakların ruhuna işlenecek bir Türkiye Yüzyılı nişanesi olacaktır.'