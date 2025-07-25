Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! "Bu hafta Putin ve Trump ile görüşebilirim"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin ve Sayın Trump ile görüşmeler yapmak suretiyle İstanbul'da bu liderleri bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan savunma sanayii ile ilgili, 'Ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler bütün gücüyle devam ediyor.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
(Orman yangınları) 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.
PUTİN VE TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİM
(Rusya-Ukrayna) Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin ve Sayın Trump ile görüşmeler yapmak suretiyle İstanbul'da bu liderleri bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız.'
SAVUNMA SANAYİİNDE CİDDİ SİPARİŞLER ALMAYA BAŞLADIK
'(Savunma sanayisi) Ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler bütün gücüyle devam ediyor. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik.'