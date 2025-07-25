Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin ve Sayın Trump ile görüşmeler yapmak suretiyle İstanbul'da bu liderleri bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan savunma sanayii ile ilgili, 'Ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler bütün gücüyle devam ediyor.' ifadelerini kullandı.(Orman yangınları) 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.(Rusya-Ukrayna) Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin ve Sayın Trump ile görüşmeler yapmak suretiyle İstanbul'da bu liderleri bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız.''(Savunma sanayisi) Ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler bütün gücüyle devam ediyor. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik.'