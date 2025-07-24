Eurofighter anlaşması sonrası panik başladı! ‘Erdoğan güçleniyor'

Dün Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter Typhoon anlaşmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Almanya da Türkiye'ye 40 Eurofighter satışının onaylandığını belirtti. Türkiye'nin Eurofighter savaş uçakları satın alacak olması İsrail'de derin bir endişeye yol açtı.Hem İsrailli yetkililer hem de Siyonist basın rahatsızlıklarını açık açık dile getirdi.Jerusalem Post gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir İsrailli yetkili, 'Türkiye'nin Eurofighter jet anlaşması İsrail için 'baş ağrısı'' ifadelerini kullandı.Yetkili, '(Eurofighter anlaşması) Türkiye'nin bölgedeki İsrail askeri üstünlüğüne meydan okuyacak şekilde silahlanmayı hızlandırdığına dair açık ve endişe verici bir işaret.' açıklamasında bulundu.Jerusalem Post da Eurofighter anlaşmasının, Ankara'nın Türk ordusunu modernize etme yönündeki devam eden çabalarında önemli bir adımı teşkil ettiğini bildirdi. İsrailli gazeteye göre, Eurofighter'ın Türk Hava Kuvvetleri filosuna dahil edilmesi, Türkiye'nin hava muharebe kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak.Jerusalem Post, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'nin operasyonel esnekliğini ve bölgesel caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağını da belirtti.Haberde ayrıca, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilme olasılığının, donanma ve insansız hava aracı yeteneklerini iyileştirmesinin Tel Aviv'de endişelere yol açtığının altını çizdi.Yediot Ahronot gazetesi, 'Türkiye, güçlü bir hava kuvveti inşa ediyor' başlıklı haberinde, Eurofighter anlaşmasının artan bölgesel gerginlikler ve (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan'ın askeri hakimiyet çabaları arasında Ankara'nın hava gücünü artırdığını bildirdi.İsrailli gazeteye göre, Ankara, geçtiğimiz ay İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşa yanıt olarak, tahmini maliyeti 5,6 milyar dolar olan anlaşmayı sonuçlandırmak için son haftalarda çalışmalarını hızlandırdı.Haberde, anlaşmanın Avrupa ve Türkiye lehine olduğunun altını çizilerek, İsrail'de ise endişelere yol açtığı belirtildi.Yediot Ahronot'a göre, Türkiye'nin bölgesel güç statüsünü pekiştirmeyi hedefleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin hava kuvvetlerini güçlendirmek için çok yönlü bir çaba sürdürüyor. Eurofighter anlaşmasının yanı sıra Türkiye, kendi beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ı geliştiriyor ve ABD ile 40 adet F-35 savaş uçağı satın almak için görüşmeler yürütüyor.Makor Rishon gazetesi, 'Erdoğan güçleniyor: Türkiye, İngiltere'den 40 Eurofighter satın alma yolunda' başlıklı haberinde, Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme yönündeki anlaşmanın dönüm noktası olarak değerlendirildiğini bildirdi.