İslam düşmanı Leman'a 'Özel' destek! Hz. Muhammed'e saygısızlığa arka çıktı

İslam dinini ve değerlerini hedef alan Leman dergisi, geçmişte olduğu gibi yine büyük bir skandala kalkıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran ve vatandaşların büyük tepkisini çeken karikatüre ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den destek geldi. Özgür Özel, Leman'ın 'mizah' adı altında yaptığı provokasyon ile ilgili, "Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden toplumsal lince izin vermem. Herkes doğru yerde durmayı bilecek." dedi.

Sözde dergi Leman belli dönemlerde toplumun sinir uçlarını hedef alan karikatürleri ile bilinirken bu kez Hz. Muhammed'e yönelik açıkça saygısızlığa girişti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'nın karikatürünü çizerek büyük bir skandala imza atan Leman'a tepkiler yükselirken Özgür Özel ise hakarete arka çıktı.Türkiye'nin büyük tepkisini çeken karikatür hakkında Özgür Özel yaptığı açıklama ile 'pes' dedirtti. Özgür Özel, hakaretleri ve saygısızlığı görmezden geldi ve 'yapılmamış' olarak niteledi.Özgür Özel, 'Leman gazetesinin üzerinde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de izin vermem. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.' dedi.*Din dersini kaldıracak adamdan ne bekliyordunuz?*İsimler değişir zihniyet değişmez bu parti hep aynıdır. Bu zihniyetin İslam'a, Kur'an'a, Peygamber Efendimize olan yaklaşımını zaten biliyoruz. Hakaret edenlerin kimden cesaret aldığını da biliyoruz.*Saygısızlara saygılı mı olalım yani Özgürcüm? Kim hangi dilden anlarsa o dilden konuşacağız.*CHP başına gelip bir tane mantıklı konuşan birini görmedim daha hakaret içerikli karikatür ortada daha ne anlatıyorsun...Dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımlayan Leman dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişiden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca derginin bahse konu karikatürün yayımlandığı sayısının toplatılmasına ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verildi.İçişleri Bakanı Yerlikaya, çizimi yapan D.P., grafikeri C.O., yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A. Y.'nın gözaltına alındığını duyurdu.