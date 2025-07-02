Bakan Bolat açıkladı! 'İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret rakamlarını açıklayarak aylık ve yıllık bazda rekor kırıldığını ifade etti. Bakan Bolat, "2025 yılında ilk 6 ayda ihracat rakamı yüzde 4,1 artışla 131,4milyar dolar oldu" dedi.Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:25 ayın 18'inde ihracatımızı artırmış olduk. Burada bir de yıllığa bakalım. Haziran itibarıyla son 12 ayda işte yeni bir rekor daha. 267 milyar dolar ile rekor kırdık. Bu da yüzde 3.2 artış demektir. İşte bu yıl 5.2 milyar dolar artırarak 261.8'den devraldık 1 Ocak tarihinde 267 milyar dolara hep birlikte sizlerle yıllık ihracatımızda rekor olan 267 milyar dolara ulaşmış olduk.Bir de ithalata bakalım. İthalatta sevindiğimiz husus 30 milyar doların altında kaldık. Ortalama 30 milyar doların altında kalmak bizim için önemli bir eşik. 28 milyar 700 milyon dolar haziran ayı ithalatımız. Yüzde 15.3 artış var. Burada da ihracatta olduğu gibi olumlu bir takvim etkisi var. Geçen yılki Kurban Bayramı tatiline göre bu yıl 3 gün daha az tatil yapıldı ve burada yaklaşık 3 milyar 8 milyon dolar aylıkta bir artışımız oldu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi takvim etkisi bir diğeri İsrail'in İran'a saldırılarından sonra enerjideki artış, altın fiyatındaki artış ve piyasalardaki sarsıntı.İthalat yapanlar daha fazla artacak diye hemen önden siparişlerini artırıp mal çekmeye başlıyorlar. Bu da ithalatta hızlandırıcı etki yapıyor. Bunu da burada gördük. Şükür Allah'a ki İsrail-İran ateşkesi sağlandı bu anlamda daha fazla bir şey olmadı.Petrol 78-80 dolara fırladı. Ham bakır, alüminyum, kakao ve kahve... Diğer ham maddelerde yoğun ithalat çekişleri arttığını gözlemledik. Bu da haziran ayı ithalat artışının sebepleri arasındadır.Burada dış ticaret açığımız rakamlara baktığımızda 28.7 milyar dolar mayısa göre, 30 milyar dolar eşiğinin altında kalmıştır. 30'un altında tutabilmek bizim açımızdan bir stabilite unsurudur.Aylık dış ticaret açığımız haziranda yüzde 39'luk artışla 8.2 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71.5 olarak gerçekleşti. Yüzde 70'in altına inmek istemiyoruz.Hizmet ihracatında nisana kadar veriler Merkez Banka'mız tarafından açıklandı. Bu yılki hedefimiz 121 milyar dolar ihracattı. 2023'te hizmet ticaretinde net 57 milyar dolar fazla verdik. Geçen yıl net 62 milyar dolar fazla verdik. Bu yıl da hizmetler ticaretinde inşallah ihracatımızda nisan ayında yüzde 8.1 artışla 8.5 milyar dolar hizmet ihracatı yaptık ocak-nisanda 30 milyar dolar ihracat yaptık.Bu da yüzde 4.3 artış anlamına geliyor. Bizim hesabımıza göre haziran itibarıyla ilk 6 ayda yıllıklandırılmış 117 milyar dolara ulaştık. 121 milyar dolar hedefine 4 milyar dolar kaldı.Bu yıl ilk 4 aya baktığımızda cari açığımız yıllıklandırılmış 15.8 milyar dolardır. Haziran itibarıyla bizim Ticaret Bakanlığı araştırmalarının tahmini ilk 6 aydaki cari açığımız yıllıklandırılmış 18.4 milyar dolar seviyesindedir.