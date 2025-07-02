Bakanlık taklit listesini yeniledi! O gıdalar ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını hiçe sayan firmalarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni ürünler ekledi.Vatandaşlar tarafından günlük hayatta sık sık tüketilen ürünlerde uygunsuz maddeler tespit edildi. Tespit edilen maddeler pes dedirtti.Listede bazı firmaların köfte, kıymalı börek, adana kebap sucuk gibi ürünlere kanatlı et ve sakatat karıştığı görülüyor. Kaşar peynir, tereyağ bal da uygunsuz üretilen ürünler arasında yer alıyor. Listede dikkat çeken bir diğer ürün ise ülkemizde çok sık tüketilen çay. Listeye göre her gün tükettiğimiz çayda da gıda boyası tespit edildi.